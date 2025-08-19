Скидки
Олег Романцев ответил, можно ли выиграть РПЛ, используя только российских футболистов

Олег Романцев ответил, можно ли выиграть РПЛ, используя только российских футболистов
Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев ответил на вопрос, возможно ли победить в Российской Премьер-Лиге, прибегая к услугам только российских игроков. Напомним, ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярёв поделился информацией о планах по ужесточению лимита на легионеров, которые постепенно начнут реализовываться со следующего сезона. На текущий момент клубы Мир РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле восемь из них.

— «Балтика» играла с «Локомотивом». На старте сезона эти две команды вышли в лидеры. Главный тренер Михаил Галактионов в стартовом составе отдаёт предпочтение российским футболистам. Возможно ли сегодня выиграть наш чемпионат, играя только российскими футболистами, и как оцениваете его работу?
— Возможно. «Локомотив» сейчас лидер. И лидер, кстати, не случайный. Я смотрел игры «Локомотива» в этом сезоне, они заслуженно на первом месте находятся. Ничего сверхъестественного. А почему российские игроки не могут выиграть? Вполне могут. Я не особо удивлён этим. Команда играет хорошо, — приводит слова Романцева «Московский комсомолец».

По состоянию на сегодняшний день в чемпионате России лидирует московский «Локомотив». Железнодорожники набрали 13 очков по результатам пяти проведённых встреч. Второе место в турнирной таблице занимает «Краснодар», тройку лидеров замыкает ЦСКА. «Сочи» и «Пари НН» расположились на последних местах. Действующий победитель Российской Премьер-Лиги — «Краснодар».

