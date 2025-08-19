Олег Романцев ответил, можно ли выиграть РПЛ, используя только российских футболистов

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев ответил на вопрос, возможно ли победить в Российской Премьер-Лиге, прибегая к услугам только российских игроков. Напомним, ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярёв поделился информацией о планах по ужесточению лимита на легионеров, которые постепенно начнут реализовываться со следующего сезона. На текущий момент клубы Мир РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле восемь из них.

— «Балтика» играла с «Локомотивом». На старте сезона эти две команды вышли в лидеры. Главный тренер Михаил Галактионов в стартовом составе отдаёт предпочтение российским футболистам. Возможно ли сегодня выиграть наш чемпионат, играя только российскими футболистами, и как оцениваете его работу?

— Возможно. «Локомотив» сейчас лидер. И лидер, кстати, не случайный. Я смотрел игры «Локомотива» в этом сезоне, они заслуженно на первом месте находятся. Ничего сверхъестественного. А почему российские игроки не могут выиграть? Вполне могут. Я не особо удивлён этим. Команда играет хорошо, — приводит слова Романцева «Московский комсомолец».

По состоянию на сегодняшний день в чемпионате России лидирует московский «Локомотив». Железнодорожники набрали 13 очков по результатам пяти проведённых встреч. Второе место в турнирной таблице занимает «Краснодар», тройку лидеров замыкает ЦСКА. «Сочи» и «Пари НН» расположились на последних местах. Действующий победитель Российской Премьер-Лиги — «Краснодар».