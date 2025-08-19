Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Марадишвили: у «Локомотива» в Лиге Европы были соперники уровня Лиги чемпионов

Марадишвили: у «Локомотива» в Лиге Европы были соперники уровня Лиги чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Акрона» и экс-игрок «Локомотива» Константин Марадишвили высказался о соперниках, с которыми железнодорожники встречались в Лиге Европы УЕФА до отстранения клубов РПЛ от международных турниров. Напомним, в последнем розыгрыше ЛЕ «Локомотив» встретился с «Лацио», «Марселем», «Галатасараем».

«В Лиге Европы у нас были соперники уровня Лиги чемпионов. Самое сильное впечатление — игра с «Галатасараем» на выезде. Ты за два часа до игры выходишь пощупать поле, а на трибунах уже биток! Шум такой, что друг друга не слышите. А когда начинается матч, барабанные перепонки уже чуть не лопаются — так все орут.

За «Марсель» Жерсон играл. Гендузи тоже бегал. Жерсон высокий, хорошо укрывал мяч и двигал вперёд. Понятно, что сильный футболист. Слабых в «Марсель» не берут.

Мне много с кем [из известных] удалось поиграть. Фоден, Джейдон Санчо, Жоау Феликс, Педро — все классные футболисты, против каждого тяжело было», — сказал Марадишвили в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Материалы по теме
«Дзюба встретил как родного». Марадишвили вернулся на поле после чёрной полосы
Эксклюзив
«Дзюба встретил как родного». Марадишвили вернулся на поле после чёрной полосы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android