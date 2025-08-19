Марадишвили: у «Локомотива» в Лиге Европы были соперники уровня Лиги чемпионов

Полузащитник «Акрона» и экс-игрок «Локомотива» Константин Марадишвили высказался о соперниках, с которыми железнодорожники встречались в Лиге Европы УЕФА до отстранения клубов РПЛ от международных турниров. Напомним, в последнем розыгрыше ЛЕ «Локомотив» встретился с «Лацио», «Марселем», «Галатасараем».

«В Лиге Европы у нас были соперники уровня Лиги чемпионов. Самое сильное впечатление — игра с «Галатасараем» на выезде. Ты за два часа до игры выходишь пощупать поле, а на трибунах уже биток! Шум такой, что друг друга не слышите. А когда начинается матч, барабанные перепонки уже чуть не лопаются — так все орут.

За «Марсель» Жерсон играл. Гендузи тоже бегал. Жерсон высокий, хорошо укрывал мяч и двигал вперёд. Понятно, что сильный футболист. Слабых в «Марсель» не берут.

Мне много с кем [из известных] удалось поиграть. Фоден, Джейдон Санчо, Жоау Феликс, Педро — все классные футболисты, против каждого тяжело было», — сказал Марадишвили в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.