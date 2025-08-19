«Понимания нет, честно скажу». И. о. главного тренера «Торпедо» — о своём будущем

Исполняющий обязанности главного тренера «Торпедо» Павел Кирильчик после победы в матче 5-го тура Лиги Pari с «Уралом» (1:0) ответил на вопрос о своём будущем в клубе. Напомним, за несколько дней до игры Олег Кононов покинул пост главного тренера команды.

— Есть ли у вас понимание, до какого времени вы будете исполнять обязанности главного тренера?

— Понимания нет, честно скажу. Всё свалилось как ком на голову. Руководство попросило, и Олег Георгиевич попросил нас работать конкретно эту игру. Я профессионал, я делаю свою работу. Понимания у меня нет, потому что есть разные нюансы, в том числе и контрактные. Может быть, что-то прояснится на этой неделе.

— То есть к следующему матчу вы будете готовить команду?

— I don’t know (улыбается).

— Было заметно, что вы очень эмоционально ведёте себя у бровки. Это ваш стиль работы? Вы не боитесь замечаний судей?

— Я сам по себе эмоционален. По моему мнению, мы с Олегом Георгиевичем дополняли друг друга.

Я не боюсь, потому что знаю, что такое этика. Я никогда не ругаюсь. Наоборот, я старался успокаивать свою скамейку. Если судейство хорошее, то нет никаких проблем с арбитрами, — приводит слова Кирильчика официальный сайт клуба.