Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Понимания нет, честно скажу». И. о. главного тренера «Торпедо» — о своём будущем

«Понимания нет, честно скажу». И. о. главного тренера «Торпедо» — о своём будущем
Аудио-версия:
Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера «Торпедо» Павел Кирильчик после победы в матче 5-го тура Лиги Pari с «Уралом» (1:0) ответил на вопрос о своём будущем в клубе. Напомним, за несколько дней до игры Олег Кононов покинул пост главного тренера команды.

Россия — Лига PARI . 5-й тур
18 августа 2025, понедельник. 19:30 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
1 : 0
Урал
Екатеринбург
1:0 Данилин – 51'    

— Есть ли у вас понимание, до какого времени вы будете исполнять обязанности главного тренера?
— Понимания нет, честно скажу. Всё свалилось как ком на голову. Руководство попросило, и Олег Георгиевич попросил нас работать конкретно эту игру. Я профессионал, я делаю свою работу. Понимания у меня нет, потому что есть разные нюансы, в том числе и контрактные. Может быть, что-то прояснится на этой неделе.

— То есть к следующему матчу вы будете готовить команду?
— I don’t know (улыбается).

— Было заметно, что вы очень эмоционально ведёте себя у бровки. Это ваш стиль работы? Вы не боитесь замечаний судей?
— Я сам по себе эмоционален. По моему мнению, мы с Олегом Георгиевичем дополняли друг друга.
Я не боюсь, потому что знаю, что такое этика. Я никогда не ругаюсь. Наоборот, я старался успокаивать свою скамейку. Если судейство хорошее, то нет никаких проблем с арбитрами, — приводит слова Кирильчика официальный сайт клуба.

Материалы по теме
Тренер «Торпедо»: было очень сложно перестроить ребят, потому что все хотели играть в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android