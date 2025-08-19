Защитники «Спартака» и «Зенита» попали в заявку сборной Сербии на отборочные матчи ЧМ‑2026

Футболист «Зенита» Страхиня Эракович и игрок «Спартака» Срджан Бабич включены в расширенный список футболистов, вызванных в сборную Сербии на сентябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает пресс‑служба Футбольного союза Сербии в социальной сети X.

В рамках отборочного турнира сербы сыграют с Латвией и Англией. В группе K также играют сборные Албании и Андорры. В двух стартовых матчах Сербия набрала четыре очка.

Чемпионат мира пройдёт в Соединённых Штатах Америки, Мексике и Канаде c 11 июня по 19 июля 2026 года. Действующий чемпион мира — национальная команда Аргентины.