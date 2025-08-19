Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник ЦСКА Абдулкадыров: от конкуренции с Лукиным мы оба становимся лучше

Защитник ЦСКА Абдулкадыров: от конкуренции с Лукиным мы оба становимся лучше
Комментарии

Центральный защитник ЦСКА Джамалутдин Абдулкадыров высказался о конкуренции с Матвеем Лукиным за место в основном составе армейцев.

«У нас хорошая конкуренция с Лукиным. Нет никаких претензий друг к другу. Мы боремся за место в стартовом составе. Когда-то выходит он, когда-то — я. Очень хорошо, что у нас есть такая конкуренция. Мы оба становимся лучше от этого», — сказал Абдулкадыров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В нынешнем сезоне Абдулкадыров принял участие в пяти матчах ЦСКА во всех турнирах, проведя на поле 191 минуту.

По итогам пяти стартовых туров Мир Российской Премьер-Лиги ЦСКА набрал 11 очков. Армейский клуб занимает третье место в турнирной таблице.

Материалы по теме
Защитник ЦСКА Абдулкадыров: на изменения в составе не обращаем никакого внимания
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android