Защитник ЦСКА Абдулкадыров: от конкуренции с Лукиным мы оба становимся лучше

Центральный защитник ЦСКА Джамалутдин Абдулкадыров высказался о конкуренции с Матвеем Лукиным за место в основном составе армейцев.

«У нас хорошая конкуренция с Лукиным. Нет никаких претензий друг к другу. Мы боремся за место в стартовом составе. Когда-то выходит он, когда-то — я. Очень хорошо, что у нас есть такая конкуренция. Мы оба становимся лучше от этого», — сказал Абдулкадыров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В нынешнем сезоне Абдулкадыров принял участие в пяти матчах ЦСКА во всех турнирах, проведя на поле 191 минуту.

По итогам пяти стартовых туров Мир Российской Премьер-Лиги ЦСКА набрал 11 очков. Армейский клуб занимает третье место в турнирной таблице.