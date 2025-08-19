Марадишвили рассказал, почему сыграл всего два матча в сезоне-2024/25

Полузащитник «Акрона» Константин Марадишвили рассказал, почему в прошлом сезоне провёл всего два матча. Он выступал за «Пари НН» на правах аренды из московского «Локомотива».

«В матче с «Краснодаром»у меня было несколько моментов, чтобы забить. А травмировался буквально на ровном месте. Просто шёл с мячом, хотел убрать в сторону и отдать пас. Напрыгнул неудачно на левую ногу, а когда ею же оттолкнулся, почувствовал, что колено пошатнулось. Сразу понял, что что-то не то, и упал. Не скажу, что боль была прямо острая. Терпимая. Но на всякий случай не стал продолжать игру. В раздевалке осмотрели — сказали: вроде ничего серьёзного. А МРТ показала разрыв крестообразной связки.

Операцию сделали в Германии. После этого я вернулся в Москву и приступил к терапии. Потом у команды была пауза на месяц, и я, чтобы не терять время, поехал на реабилитацию опять-таки в Германию. После выхода «Локомотива» из отпуска я продолжил заниматься с клубным реабилитологом Хуаном Альберто. Я даже не знаю, как его отблагодарить. Большой профессионал, он во всём помогал мне на протяжении этих полутора лет. Великий человек, с большой буквы. Поздравляю Хуана Альберто и всю его семью с рождением дочки. Хочу также выразить признательность всем медицинским штабам, которые помогали мне восстанавливаться.

Я ещё до сборов восстановился, но мне посоветовали не выходить на наши зимние поля. Решили не рисковать и ещё сделать паузу. Уже на сборах полноценно вернулся в обойму. А потом получил повреждение на сборе. Из-за того, что подсознательно начинаешь оберегать травмированную ногу, на другую выпадает чуть большая нагрузка. Теперь на правой выскочила мини-травма: нужно было почистить колено. Я почистил и весной уже вышел. Но тут старая травма забеспокоила. Решили уже нормально восстановиться, чтобы в дальнейшем проблем не было», — сказал Марадишвили в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.