Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Марадишвили рассказал, почему сыграл всего два матча в сезоне-2024/25

Марадишвили рассказал, почему сыграл всего два матча в сезоне-2024/25
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Акрона» Константин Марадишвили рассказал, почему в прошлом сезоне провёл всего два матча. Он выступал за «Пари НН» на правах аренды из московского «Локомотива».

«В матче с «Краснодаром»у меня было несколько моментов, чтобы забить. А травмировался буквально на ровном месте. Просто шёл с мячом, хотел убрать в сторону и отдать пас. Напрыгнул неудачно на левую ногу, а когда ею же оттолкнулся, почувствовал, что колено пошатнулось. Сразу понял, что что-то не то, и упал. Не скажу, что боль была прямо острая. Терпимая. Но на всякий случай не стал продолжать игру. В раздевалке осмотрели — сказали: вроде ничего серьёзного. А МРТ показала разрыв крестообразной связки.

Операцию сделали в Германии. После этого я вернулся в Москву и приступил к терапии. Потом у команды была пауза на месяц, и я, чтобы не терять время, поехал на реабилитацию опять-таки в Германию. После выхода «Локомотива» из отпуска я продолжил заниматься с клубным реабилитологом Хуаном Альберто. Я даже не знаю, как его отблагодарить. Большой профессионал, он во всём помогал мне на протяжении этих полутора лет. Великий человек, с большой буквы. Поздравляю Хуана Альберто и всю его семью с рождением дочки. Хочу также выразить признательность всем медицинским штабам, которые помогали мне восстанавливаться.

Я ещё до сборов восстановился, но мне посоветовали не выходить на наши зимние поля. Решили не рисковать и ещё сделать паузу. Уже на сборах полноценно вернулся в обойму. А потом получил повреждение на сборе. Из-за того, что подсознательно начинаешь оберегать травмированную ногу, на другую выпадает чуть большая нагрузка. Теперь на правой выскочила мини-травма: нужно было почистить колено. Я почистил и весной уже вышел. Но тут старая травма забеспокоила. Решили уже нормально восстановиться, чтобы в дальнейшем проблем не было», — сказал Марадишвили в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Материалы по теме
«Дзюба встретил как родного». Марадишвили вернулся на поле после чёрной полосы
Эксклюзив
«Дзюба встретил как родного». Марадишвили вернулся на поле после чёрной полосы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android