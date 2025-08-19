«Хорошая шутка». Марадишвили отреагировал на заочное предложение гендиректора «Пари НН»

Полузащитник «Акрона» и экс-игрок «Локомотива» Константин Марадишвили отреагировал на слова генерального директора «Пари НН» Давида Мелика-Гусейнова. Во времена травмы Марадишвили функционер публично говорил, что может предложить ему менеджерскую должность в клубе.

— В мае гендиректор «Пари НН» Мелик-Гусейнов допустил, что клуб может предложить тебе менеджерскую работу. Каково читать такое в 25 лет?

— Да просто смешно. Хорошая шутка, мне понравилась.

— Тебя самого за эти полтора года не посещали мысли о завершении карьеры?

— Никогда в жизни. Пока я могу выходить на поле, я буду играть, — сказал Марадишвили в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, 25-летний опорный хавбек летом 2025 года покинул «Локомотив» и подписал контракт с «Акроном» как свободный агент. Ранее он выступал в аренде за «Пари НН» с января 2024-го по июнь 2025-го.