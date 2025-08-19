Скидки
Николай Наумов: у Антона Миранчука не получилось путешествие в «Сьон»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о возможном переходе полузащитника сборной России и швейцарского «Сьона» Антона Миранчука в московское «Динамо».

«У Антона Миранчука не получилось путешествие в «Сьон». Уже него нет шансов продолжить карьеру в Европе, и это ему не надо. У него такой возраст, когда можно спокойно сильно играть в России и добиваться хороших результатов. Нет никакого смысла ещё куда-то ехать и испытывать судьбу.

«Динамо» — хороший вариант для Миранчука, ведь его знает Карпин. Мне кажется, что Антону в стане динамовцев будет очень комфортно, он усилит команду», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

