Терёхин: критику болельщиков «Динамо» можно понять — сравнивают Карпина с Личкой



Бывший футболист «Динамо» Олег Терёхин высказался о ситуации в московском клубе. Он констатировал, что в стане бело-голубых идёт перестройка.

«В «Динамо» идёт перестройка, новые игроки, требования. Половина футболистов пока не поняли, как нужно действовать на поле. Надо время команде. Болельщиков «Динамо», критикующих Карпина, можно понять. Может быть, сравнивают с Личкой, когда был совсем другой футбол. Надо забивать голы, забили очень мало. Например, если бы с ЦСКА забили первыми, была бы совсем другая игра. В атаке моменты не создаются — был один у Сергеева. А ЦСКА создал ещё два момента, помимо голов. Спасибо Лещуку, что не пропустили», — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.