Экс-игрок «МЮ» Эрик Бейи подписал контракт с клубом из Ла Лиги

Ивуарийский центральный защитник Эрик Бейи стал игроком испанского клуба «Овьедо», перейдя в команду на правах свободного агента. Контракт игрока с рассчитан до 30 июня 2027 года, сообщается на официальном сайте.

Последним клубом Бейи был «Вильярреал». В прошедшем сезоне ивуариец принял участие в 12 матчах «жёлтой субмарины», проведя на поле 618 минут. В этих играх футболист получил две жёлтые карточки и одну красную.

Бейи более семи лет выступал в составе английского «Манчестер Юнайтед», с которым выиграл три трофея. Также защитник успел поиграть за турецкий «Бешикташ», французский «Марсель» и «Эспаньол». Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2 млн.