Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «МЮ» Эрик Бейи подписал контракт с клубом из Ла Лиги

Экс-игрок «МЮ» Эрик Бейи подписал контракт с клубом из Ла Лиги
Комментарии

Ивуарийский центральный защитник Эрик Бейи стал игроком испанского клуба «Овьедо», перейдя в команду на правах свободного агента. Контракт игрока с рассчитан до 30 июня 2027 года, сообщается на официальном сайте.

Последним клубом Бейи был «Вильярреал». В прошедшем сезоне ивуариец принял участие в 12 матчах «жёлтой субмарины», проведя на поле 618 минут. В этих играх футболист получил две жёлтые карточки и одну красную.

Бейи более семи лет выступал в составе английского «Манчестер Юнайтед», с которым выиграл три трофея. Также защитник успел поиграть за турецкий «Бешикташ», французский «Марсель» и «Эспаньол». Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2 млн.

Материалы по теме
«Вильярреал» победил «Овьедо», играя с 28-й минуты в большинстве в 1-м туре Ла Лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android