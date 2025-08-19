«Динамо» нанесло восемь ударов в створ в проигранном матче с ЦСКА — больше всех в РПЛ

Московское «Динамо» стало лучшей командой 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги по количеству ударов в створ, сообщает телеграм-канал РУСТАТ. Бело-голубые играли с ЦСКА (1:3). Футболисты «Динамо» восемь раз ударили в створ ворот Игоря Акинфеева, больше ударов нет ни у одной команды.

По состоянию на сегодняшний день «Динамо» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующем матче внутреннего первенства бело-голубые сыграют с «Пари НН» на домашней арене.

Лидирует в чемпионате России московский «Локомотив». Железнодорожники набрали 13 очков по результатам пяти проведённых встреч.