«Динамо» нанесло восемь ударов в створ в проигранном матче с ЦСКА — больше всех в РПЛ
Московское «Динамо» стало лучшей командой 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги по количеству ударов в створ, сообщает телеграм-канал РУСТАТ. Бело-голубые играли с ЦСКА (1:3). Футболисты «Динамо» восемь раз ударили в створ ворот Игоря Акинфеева, больше ударов нет ни у одной команды.
Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 Алвес – 13' 0:2 Гаич – 21' 0:3 Кисляк – 42' 1:3 Макаров – 50'
По состоянию на сегодняшний день «Динамо» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующем матче внутреннего первенства бело-голубые сыграют с «Пари НН» на домашней арене.
Лидирует в чемпионате России московский «Локомотив». Железнодорожники набрали 13 очков по результатам пяти проведённых встреч.
