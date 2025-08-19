Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Динамо» нанесло восемь ударов в створ в проигранном матче с ЦСКА — больше всех в РПЛ

«Динамо» нанесло восемь ударов в створ в проигранном матче с ЦСКА — больше всех в РПЛ
Комментарии

Московское «Динамо» стало лучшей командой 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги по количеству ударов в створ, сообщает телеграм-канал РУСТАТ. Бело-голубые играли с ЦСКА (1:3). Футболисты «Динамо» восемь раз ударили в створ ворот Игоря Акинфеева, больше ударов нет ни у одной команды.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 Алвес – 13'     0:2 Гаич – 21'     0:3 Кисляк – 42'     1:3 Макаров – 50'    

По состоянию на сегодняшний день «Динамо» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующем матче внутреннего первенства бело-голубые сыграют с «Пари НН» на домашней арене.

Лидирует в чемпионате России московский «Локомотив». Железнодорожники набрали 13 очков по результатам пяти проведённых встреч.

Материалы по теме
«Спартак» — лучший по одному статистическому показателю по итогам матчей 5-го тура РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android