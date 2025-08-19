Агент Ивана Игнатьева подтвердил интерес «Оренбурга» к футболисту

Агент Анисс Беншабане, представляющий интересы нападающего «Кабилии» Ивана Игнатьева, подтвердил интерес «Оренбурга» к своему клиенту.

«Оренбург» со мной не контактировал, но действительно связывался с российским агентом Игнатьева насчёт возможного перехода. Мы открыты к возвращению в Россию, Иван правда этого хочет», — сказал Беншабане в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее издание «Спорт-экспресс» сообщало, что «Оренбургу» интересен Игнатьев, который ранее играл за «Краснодар», «Рубин», «Крылья Советов» и «Локомотив». Действующий контракт Ивана с «Кабилией» рассчитан до лета 2026 года.