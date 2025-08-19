Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Ивана Игнатьева подтвердил интерес «Оренбурга» к футболисту

Агент Ивана Игнатьева подтвердил интерес «Оренбурга» к футболисту
Комментарии

Агент Анисс Беншабане, представляющий интересы нападающего «Кабилии» Ивана Игнатьева, подтвердил интерес «Оренбурга» к своему клиенту.

«Оренбург» со мной не контактировал, но действительно связывался с российским агентом Игнатьева насчёт возможного перехода. Мы открыты к возвращению в Россию, Иван правда этого хочет», — сказал Беншабане в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее издание «Спорт-экспресс» сообщало, что «Оренбургу» интересен Игнатьев, который ранее играл за «Краснодар», «Рубин», «Крылья Советов» и «Локомотив». Действующий контракт Ивана с «Кабилией» рассчитан до лета 2026 года.

Материалы по теме
«Зенит» занимает 14-е место в таблице первых таймов РПЛ, хуже только «Оренбург» и «Сочи»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android