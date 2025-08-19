Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Торпедо» Кирильчик: не сказал бы, что нам проще играть с сильными командами

Тренер «Торпедо» Кирильчик: не сказал бы, что нам проще играть с сильными командами
Аудио-версия:
Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера «Торпедо» Павел Кирильчик высказался об игре своей команды в матче 5-го тура Лиги Pari с «Уралом» (1:0). Напомним, за несколько дней до игры Олег Кононов покинул пост главного тренера команды.

Россия — Лига PARI . 5-й тур
18 августа 2025, понедельник. 19:30 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
1 : 0
Урал
Екатеринбург
1:0 Данилин – 51'    

— Складывается ощущение, что с сильными командами «Торпедо» играть гораздо проще, нежели с такими, как «Челябинск» и «Спартак» из Костромы. Как вы считаете?
— Не сказал бы. Хотя не скажу, что мы сегодня играли вторым номером. Нет, мы прессинговали, была задача играть агрессивно. Мы перестроились в концовке, когда вышел Каштанов, высокие ребята, и начали подпускать более высоких игроков, потому что мы вышли составом, можно сказать, похожим на сборную Испании (улыбается). У нас большинство ребят маленького роста.

Я бы не сказал, что нам проще играть с сильными командами. Это просто стечение обстоятельств. Что касается нашей игры, я как защитник раньше меньше играл в атакующий футбол, но с Олегом Георгиевичем [Кононовым] многому научился, — приводит слова Кирильчика официальный сайт клуба.

Материалы по теме
«Понимания нет, честно скажу». И. о. главного тренера «Торпедо» — о своём будущем
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android