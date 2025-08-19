Тренер «Торпедо» Кирильчик: не сказал бы, что нам проще играть с сильными командами

Исполняющий обязанности главного тренера «Торпедо» Павел Кирильчик высказался об игре своей команды в матче 5-го тура Лиги Pari с «Уралом» (1:0). Напомним, за несколько дней до игры Олег Кононов покинул пост главного тренера команды.

— Складывается ощущение, что с сильными командами «Торпедо» играть гораздо проще, нежели с такими, как «Челябинск» и «Спартак» из Костромы. Как вы считаете?

— Не сказал бы. Хотя не скажу, что мы сегодня играли вторым номером. Нет, мы прессинговали, была задача играть агрессивно. Мы перестроились в концовке, когда вышел Каштанов, высокие ребята, и начали подпускать более высоких игроков, потому что мы вышли составом, можно сказать, похожим на сборную Испании (улыбается). У нас большинство ребят маленького роста.

Я бы не сказал, что нам проще играть с сильными командами. Это просто стечение обстоятельств. Что касается нашей игры, я как защитник раньше меньше играл в атакующий футбол, но с Олегом Георгиевичем [Кононовым] многому научился, — приводит слова Кирильчика официальный сайт клуба.