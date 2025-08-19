Скидки
Олег Терёхин рассказал, какого футболиста нужно приобрести «Динамо»

Бывший нападающий московского «Динамо» Олег Терёхин рассказал, какого футболиста нужно приобрести бело-голубым, а также высказался о возможном переходе полузащитника сборной России и швейцарского «Сьона» Антона Миранчука в клуб.

«Сейчас любой футболист будет усилением для «Динамо». Тем более Миранчук — хороший игрок, россиянин. Но «Динамо» нужен нападающий, как Конате из «Ахмата», Кассьерра, большой форвард. А рядом Макаров, Миранчук, Сергеев. А Антон Миранчук — это отличный трансфер», — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Антон Миранчук перебрался в «Сьон» из московского «Локомотива» в статусе свободного агента в сентябре 2024 года. Всего на его счету два гола и три результативные передачи за клуб в 25 матчах чемпионата Швейцарии.

