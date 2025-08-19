Николай Наумов: ЦСКА — самый сильный клуб России на данный момент

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов назвал московский ЦСКА самым сильным клубом России на данный момент.

«Я посмотрел все матчи РПЛ в этом сезоне и могу сказать, что на данный момент ЦСКА — самый сильный клуб России. У команды очень органично выстроена игра — футбол в матче с «Динамо» был просто изумителен. У армейцев очень быстрые футболисты, которые сильно прибавили.

Я очень отрицательно отношусь к иностранным тренерам, но в данном случае я должен похвалить Фабио Челестини, который за короткое время изменил игру ЦСКА. Футбол команды стал настолько сбалансирован. Армейцы играют привольно в быстрый вертикальный футбол с сильным прессингом», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.