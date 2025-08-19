Скидки
«Локомотив» отзаявил Самошникова, которого связывают с переходом в «Спартак»

Московский «Локомотив» отзаявил крайнего защитника Илью Самошникова, которого связывают с переходом в «Спартак». Об этом сообщается на официальном сайте Российской Премьер-Лиги.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что Самошников в ближайшее время пройдёт медосмотр для «Спартака». Железнодорожники приняли предложение по трансферу игрока. Также сообщалось, что красно-белые предложили за трансфер 27-летнего крайнего защитника 350 млн рублей, а с учётом бонусов сумма может вырасти до 450 млн.

В нынешнем сезоне Самошников принял участие в двух матчах во всех турнирах, не записав на свой счёт результативных действий. Действующее трудовое соглашение 27-летнего игрока с «Локомотивом» рассчитано до лета 2027 года.

