ЦСКА объявил о трансфере Рамиро Ди Лусиано

Московский ПФК ЦСКА официально объявил о трансфере 21-летнего защитника Рамиро Ди Лусиано из аргентинского «Банфилда». Контракт игрока с армейцами подписан по схеме «3+2» — на три года с возможностью пролонгации ещё на два сезона. Ди Лусиано будет играть за ЦСКА под 24-м номером.

«Добро пожаловать домой, Рамиро!» — написала пресс-служба армейцев.

Фото: ПФК ЦСКА

Ранее в «Банфилде» сообщали, что армейцы заплатят за игрока € 1,3 млн плюс € 600 тыс. в качестве бонусов.

Лусиано выступал в составе основной команды «Банфилда» с лета 2024 года. Трудовое соглашение игрока с клубом было рассчитано до конца 2026 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,2 млн.