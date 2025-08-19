Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дмитрий Булыкин считает, что у ЦСКА через месяц наступит игровой спад

Дмитрий Булыкин считает, что у ЦСКА через месяц наступит игровой спад
Аудио-версия:
Комментарии

Российский экс-футболист Дмитрий Булыкин высказался об игре ПФК ЦСКА в сезоне-2025/2026. Он считает, что армейцам хватит «запала» ещё на месяц, а потом последует игровой спад.

«Думаю, такого ЦСКА хватит ещё на месяц, пока есть запал — дальше наступит игровой спад. Осень — самый сложный период, когда футболисты больше устают и постоянно получают травмы. В таком случае проявляется мастерство тренера.

Самое главное, что будет с командой после зимней паузы, потому что у всех иностранных тренеров возникают проблемы весной во время первого сезона работы в России. Как правило, они проваливают зимнюю паузу и не могут хорошо провести весну. Однако у этого ЦСКА весна была шикарной: команда одержала победу практически в каждом матче, взяла бронзу, Кубок и Суперкубок России», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Сборная 5-го тура РПЛ. Стена из Нижнего, новый герой «Спартака» и сразу трое из ЦСКА
Сборная 5-го тура РПЛ. Стена из Нижнего, новый герой «Спартака» и сразу трое из ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android