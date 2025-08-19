Дмитрий Булыкин считает, что у ЦСКА через месяц наступит игровой спад

Российский экс-футболист Дмитрий Булыкин высказался об игре ПФК ЦСКА в сезоне-2025/2026. Он считает, что армейцам хватит «запала» ещё на месяц, а потом последует игровой спад.

«Думаю, такого ЦСКА хватит ещё на месяц, пока есть запал — дальше наступит игровой спад. Осень — самый сложный период, когда футболисты больше устают и постоянно получают травмы. В таком случае проявляется мастерство тренера.

Самое главное, что будет с командой после зимней паузы, потому что у всех иностранных тренеров возникают проблемы весной во время первого сезона работы в России. Как правило, они проваливают зимнюю паузу и не могут хорошо провести весну. Однако у этого ЦСКА весна была шикарной: команда одержала победу практически в каждом матче, взяла бронзу, Кубок и Суперкубок России», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.