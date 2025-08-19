Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Максименко, Сперцян и Алвес — в сборной 5-го тура РПЛ по версии Whoscored

Известный интернет-портал Whoscored представил символическую сборную лучших игроков 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Отметим, что в сборной нашлось место сразу четырём футболистам «Пари НН» и двум — казанского «Рубина».

Символическая сборная 5-го тура РПЛ по версии Whoscored выглядит следующим образом:

Вратарь: Александр Максименко («Спартак»);

Защитники: Максим Шнапцев («Пари НН»), Виктор Александров («Пари НН»), Алексей Грицаенко («Рубин»), Свен Карич («Пари НН»);

Полузащитники: Дмитрий Кабутов («Рубин»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Олакунле Олусегун («Пари НН»), Эмирджан Гюрлюк («Оренбург»);

Нападающие: Матеус Алвес (ЦСКА), Тамерлан Мусаев (ЦСКА).

По состоянию на сегодняшний день в чемпионате России лидирует московский «Локомотив». Железнодорожники набрали 13 очков по результатам пяти проведённых встреч. Второе место в турнирной таблице занимает «Краснодар», тройку лидеров замыкает ЦСКА.