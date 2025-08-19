Наумов: Карпин не строит сборную на базе «Динамо» — там больше игроков из ЦСКА и «Локо»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о совмещении Валерием Карпиным постов главного тренера в «Динамо» и сборной России.

«Отъезд Карпина в сборную России в какой-то мере помешает «Динамо». В этот перерыв нужно будет усиленно давать тактическую подготовку футболистам, а Карпина не будет. Это скажется на команде.

Не думаю, что Карпин строит сборную России на базе «Динамо» — в национальной команде больше всего футболистов из «Локомотива» и ЦСКА. Валерий Георгиевич очень органично и правильно выбрал состав сборной России на сентябрьские матчи. Он выбирает молодых, которые ярко себя проявили в последних матчах, и тех, кто себя зарекомендовал ранее», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.