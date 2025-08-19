Тренер «Торпедо» высказался о голе Данилина прямым ударом с углового в ворота «Урала»

Исполняющий обязанности главного тренера «Торпедо» Павел Кирильчик высказался о голе Кирилла Данилина, забитом прямым ударом с углового ворота «Урала» (1:0) в матче 5-го тура Лиги Pari.

— Нас впечатлил гол, который забило «Торпедо». Пожалуйста, скажите, отрабатываются ли такие удары на тренировках? Или сегодня это была удача?

— Мы отрабатываем стандарты. У нас есть разграничение: я больше отвечаю за оборону, Александр Павленко — за атаку. Мы нарабатывали подачи в створ ворот, чтобы они были сильными. Кирилл действительно подал. Наверное, можно сказать, что «Урал» — это его клуб, потому что за «Акрон», насколько я знаю, он в стыках тоже забил два мяча. Это, можно сказать, и удача, и отчасти наработанный момент, — приводит слова Кирильчика официальный сайт клуба.