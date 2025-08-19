Скидки
Червиченко: трансферы «Спартака» — неизученная область человеческой деятельности


Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на новости о том, что красно-белые близки к трансферу защитника «Локомотива» Ильи Самошникова.

«Не могу сказать, чем Самошников превосходит Хлусевича и Денисова. Это не топовый футболист. Может, он просто симпатичнее внешне. Трансферы «Спартака» — неизученная область человеческой деятельности, которая не поддаётся никаким законам и логическим процессам. Найти понимание в переходах красно-белых максимально сложно.

Мне кажется, «Спартак» решил помогать всем московским командам. Сначала забрали ненужных футболистов у ЦСКА, потом подобрали игрока после «Химок» и теперь решили помочь ещё и «Локомотиву». Думаю, железнодорожники явно лучше распорядятся этими деньгами», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Новости. Футбол
