Главная Футбол Новости

Андрей Червиченко: зачем все российские футболисты рвутся в Европу?

Комментарии

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что российским футболистам не стоит во что бы то ни стало переходить в какой бы то ни было европейский клуб.

«Зачем все российские футболисты рвутся в Европу? Там получится практически ни у кого, ведь в Европе другой менталитет и мышление. Плюс сейчас на русских смотрят совершенно по-другому — как на антиевропейское.

Туда можно ехать, если ты реально талантлив, как Головин. Но если ты будешь иметь в команде на свою позицию хоть каких-то конкурентов, забудь об игровом времени, — окажешься на лавке или в аренде. Также надо ещё отметить, что якобы наши звёзды недостаточно трудолюбивы и убиваются на поле, чтобы доказывать свою значимость. Они попали в европейский клуб и всё теперь хорошо», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

