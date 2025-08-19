Агент подтвердил скорый переход Самошникова в «Спартак» из «Локомотива»

Агент Алексей Бабырь, представляющий интересы защитника «Локомотива» Ильи Самошникова, заявил, что вскоре футболист железнодорожников завершит переход в московский «Спартак». Ранее «Чемпионат» сообщал, что Самошников в ближайшее время пройдёт медосмотр для «Спартака». Железнодорожники приняли предложение по трансферу игрока.

«Думаю, «Спартак» скоро официально объявит о переходе Самошникова. Хочу выразить слова благодарности «Локомотиву» за то, что клуб сыграл важную роль в карьере Ильи. Он спрогрессировал и сделал следующий шаг в развитии. Хочу поздравить «Спартак» с приобретением качественного футболиста. Считаю, что Илья на своей позиции является одним из лучших, если не лучшим футболистом с российским паспортом. В преддверии нового лимита — это суперприобретение для «Спартака», — приводит слова Бабыря Sport24.

В нынешнем сезоне Самошников принял участие в двух матчах во всех турнирах, не записав на свой счёт результативных действий. Действующее трудовое соглашение 27-летнего игрока с «Локомотивом» рассчитано до лета 2027 года.