Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Локомотива» Идову: хочу, чтобы Батраков уехал в Европу прямо сейчас

Экс-игрок «Локомотива» Идову: хочу, чтобы Батраков уехал в Европу прямо сейчас
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Локомотива» Брайан Идову поделился мыслями о будущем полузащитника железнодорожников Алексея Батракова. Ранее сообщалось об интересе «Манчестер Сити» к футболисту.

«Пора ли Батракову в Европу? Тут 50 на 50. Я хочу, чтобы он переходил прямо сейчас. Франция, Италия, Голландия, Италия, Португалия ему подойдут. У Лёши хорошие качества, он очень зрелый и по футбольным качествам, и по-житейски. Мне кажется, у него всё получится в Европе.

С другой стороны, Батракову надо ещё годик тут заматереть. Он стал звездой лишь после прошлого сезона. Возможно, ему лучше закрепить этот статус ещё на сезон, а потом ехать. Думаю, у Батракова через год будут предложения поинтереснее, если он покажет такой же перфоманс. Всё зависит от его решения», — приводит слова Идову Metaratings.

Всего в этом сезоне у Батракова восемь голов, шесть из которых в Мир РПЛ (дубль «Краснодару», гол «Пари НН» и хет-трик «Спартаку», а также два — в Кубке России (по голу ЦСКА и «Балтике»)). Хавбек не отметился голом только в матче 1-го тура РПЛ с «Сочи» (3:0).

Материалы по теме
Эксклюзив
Агент Батракова: скауты «Манчестер Сити» анализируют Алексея
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android