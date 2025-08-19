Экс-игрок «Локомотива» Идову: хочу, чтобы Батраков уехал в Европу прямо сейчас

Бывший футболист «Локомотива» Брайан Идову поделился мыслями о будущем полузащитника железнодорожников Алексея Батракова. Ранее сообщалось об интересе «Манчестер Сити» к футболисту.

«Пора ли Батракову в Европу? Тут 50 на 50. Я хочу, чтобы он переходил прямо сейчас. Франция, Италия, Голландия, Италия, Португалия ему подойдут. У Лёши хорошие качества, он очень зрелый и по футбольным качествам, и по-житейски. Мне кажется, у него всё получится в Европе.

С другой стороны, Батракову надо ещё годик тут заматереть. Он стал звездой лишь после прошлого сезона. Возможно, ему лучше закрепить этот статус ещё на сезон, а потом ехать. Думаю, у Батракова через год будут предложения поинтереснее, если он покажет такой же перфоманс. Всё зависит от его решения», — приводит слова Идову Metaratings.

Всего в этом сезоне у Батракова восемь голов, шесть из которых в Мир РПЛ (дубль «Краснодару», гол «Пари НН» и хет-трик «Спартаку», а также два — в Кубке России (по голу ЦСКА и «Балтике»)). Хавбек не отметился голом только в матче 1-го тура РПЛ с «Сочи» (3:0).