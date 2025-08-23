Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Байер» — «Хоффенхайм»: во сколько начало матча Бундеслиги, где смотреть трансляцию

Сегодня, 23 августа, состоится матч 1-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встретятся «Байер» и «Хоффенхайм». Игра пройдёт на стадионе «БайАрена» в Леверкузене. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 по московскому времени.

В минувшем сезоне команды встречались дважды. В 3-м туре Бундеслиги леверкузенская команда разгромила соперника со счётом 3:1. В 20-м туре чемпионата Германии «фармацевты» обыграли «Хоффенхайм» со счётом 3:1.

По итогам минувшего сезона чемпионата Германии «Байер» набрал 69 очков в 34 турах и занял второе место. «Хоффенхайм» заработал 32 очка и расположился на 15-й строчке.

