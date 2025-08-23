Скидки
Балтика — ЦСКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Главная Футбол Новости

Байер — Хоффенхайм: во сколько начало матча 1-го тура Бундеслиги 2025/2026, где смотреть прямую трансляцию

«Байер» — «Хоффенхайм»: во сколько начало матча Бундеслиги, где смотреть трансляцию
Сегодня, 23 августа, состоится матч 1-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встретятся «Байер» и «Хоффенхайм». Игра пройдёт на стадионе «БайАрена» в Леверкузене. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Права на трансляцию матча немецкой Бундеслиги «Байер» — «Хоффенхайм» в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Германия — Бундеслига . 1-й тур
23 августа 2025, суббота. 16:30 МСК
Байер
Леверкузен
Окончен
1 : 2
Хоффенхайм
Зинсхайм
1:0 Куанса – 6'     1:1 Аслани – 25'     1:2 Лемперле – 52'    

В минувшем сезоне команды встречались дважды. В 3-м туре Бундеслиги леверкузенская команда разгромила соперника со счётом 3:1. В 20-м туре чемпионата Германии «фармацевты» обыграли «Хоффенхайм» со счётом 3:1.

По итогам минувшего сезона чемпионата Германии «Байер» набрал 69 очков в 34 турах и занял второе место. «Хоффенхайм» заработал 32 очка и расположился на 15-й строчке.

