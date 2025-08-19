Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дмитрий Булыкин: вижу только плюсы, если Самошников будет выступать за «Спартак»

Дмитрий Булыкин: вижу только плюсы, если Самошников будет выступать за «Спартак»
Комментарии

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался относительно готовящегося перехода крайнего защитника железнодорожников Ильи Самошникова в «Спартак».

«Самошников — футболист очень хорошего уровня, который быстро бежит, давно неплохо играет в РПЛ и классно бросает ауты. Вижу только плюсы, если Илья будет выступать за «Спартак». Так как платятся деньги и всё происходит по-футбольному, оцениваю этот трансфер хорошим для обеих команд и самого игрока. Самошников не опустит руки из-за нового контракта и продолжит прогрессировать», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Агент подтвердил скорый переход Самошникова в «Спартак» из «Локомотива»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android