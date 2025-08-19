Дмитрий Булыкин: вижу только плюсы, если Самошников будет выступать за «Спартак»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался относительно готовящегося перехода крайнего защитника железнодорожников Ильи Самошникова в «Спартак».

«Самошников — футболист очень хорошего уровня, который быстро бежит, давно неплохо играет в РПЛ и классно бросает ауты. Вижу только плюсы, если Илья будет выступать за «Спартак». Так как платятся деньги и всё происходит по-футбольному, оцениваю этот трансфер хорошим для обеих команд и самого игрока. Самошников не опустит руки из-за нового контракта и продолжит прогрессировать», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.