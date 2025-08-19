«Вулверхэмптон» объявил о трансфере защитника сборной Камеруна

Английский «Вулверхэмптон» объявил о трансфере камерунского защитника Джексона Тчатчуа из итальянской «Вероны». Футболист подписал пятилетний контракт с новым клубом. По данным интернет-портала Transfermarkt, сумма трансфера составила € 12,5 млн.

«Правый защитник родом из Бельгии является игроком сборной Камеруна и присоединяется к команде после двух лет в высшем дивизионе итальянского футбола, где в прошлом сезоне он был признан самым быстрым игроком Серии А», — говорится в заявлении клуба на официальном сайте.

В минувшем сезоне Серии А защитник провёл 36 матчей в составе «Вероны», в которых забил два гола и отдал три результативные передачи. Ранее Тчатчуа выступал за бельгийский «Шарлеруа».