Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Вулверхэмптон» объявил о трансфере защитника сборной Камеруна

«Вулверхэмптон» объявил о трансфере защитника сборной Камеруна
Комментарии

Английский «Вулверхэмптон» объявил о трансфере камерунского защитника Джексона Тчатчуа из итальянской «Вероны». Футболист подписал пятилетний контракт с новым клубом. По данным интернет-портала Transfermarkt, сумма трансфера составила € 12,5 млн.

«Правый защитник родом из Бельгии является игроком сборной Камеруна и присоединяется к команде после двух лет в высшем дивизионе итальянского футбола, где в прошлом сезоне он был признан самым быстрым игроком Серии А», — говорится в заявлении клуба на официальном сайте.

В минувшем сезоне Серии А защитник провёл 36 матчей в составе «Вероны», в которых забил два гола и отдал три результативные передачи. Ранее Тчатчуа выступал за бельгийский «Шарлеруа».

Материалы по теме
Официально
«Вулверхэмптон» подписал защитника из «АЗ Алкмар» Давида Мёллера Вольфе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android