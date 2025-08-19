«Это удел чемпионов». Романцев раскрыл, какие проблемы ожидают «Краснодар» в этом сезоне

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев рассказал, с какими проблемами «Краснодар» может столкнуться в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги. Напомним, «Краснодар» — действующий чемпион страны.

«Краснодар» прошёл огонь и воду. Теперь проходит медные трубы, хоть со скрипом, но, по-моему, удачно. Надо знать, что если раньше тренеры других команд говорили на установке: «Сегодня играем с «Краснодаром», то сейчас все тренеры говорят: «Сегодня играем с чемпионом». Это совсем другая психология, каждый хочет на уровне чемпиона показать и проверить себя, попробовать одержать победу над ним. Естественно, что им так до конца сезона будет сложно. Это удел чемпионов. Но они, по-моему, пока справляются», — приводит слова Романцева «Московский комсомолец».

По состоянию на сегодняшний день в чемпионате России лидирует московский «Локомотив». Железнодорожники набрали 13 очков по результатам пяти проведённых встреч. Второе место в турнирной таблице занимает «Краснодар», тройку лидеров замыкает ЦСКА. «Сочи» и «Пари НН» расположились на последних местах.