«Очень хотелось дать ему шанс». Тренер «Торпедо» — об игре Александра Орехова

Исполняющий обязанности главного тренера «Торпедо» Павел Кирильчик оценил игру полузащитника Александра Орехова в матче 5-го тура Лиги Pari с «Уралом». Футболист провёл на поле 87 минут. Ранее 23-летний игрок выступал на правах аренды за «Торпедо-БелАЗ».

«Я уже говорил, что очень хотелось дать ему шанс, потому что Саша всегда считался подающим надежды. Он был отдан в аренду, чтобы почувствовать уверенность и выйти из зоны комфорта. В «Торпедо-БелАЗ» он играл, и, поскольку я общаюсь с тренером его бывшей команды, им были очень довольны. Поэтому мы решили его отозвать из аренды. Я ему сказал, что самоотдача очень хорошая, но надо ещё прибавлять, смелее играть с мячом.

Что касается остальных новичков, не буду никого выделять. Я делал акцент на то, что сегодня может выиграть только команда, и скамейка запасных должна гореть. Все должны быть друг за друга. Надеюсь, я достучался до ребят, потому что так и было», — приводит слова Кирильчика официальный сайт клуба.