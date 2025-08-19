Ольга Смородская оценила трансфер Самошникова из «Локомотива» в «Спартак»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась относительного готовящегося перехода крайнего защитника железнодорожников Ильи Самошникова в «Спартак».

«Локомотив» растит игроков, продаёт. Молодцы! Я не считаю, что уход Самошникова в «Спартак» — большая потеря. «Локомотиву» есть кем играть. Это абсолютно нормальная сделка», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В нынешнем сезоне Самошников принял участие в двух матчах во всех турнирах, не записав на свой счёт результативных действий. Трудовое соглашение 27-летнего игрока с «Локомотивом» рассчитано до лета 2027 года.