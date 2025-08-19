«Сумасшедшая траектория!» Игрок «Торпедо» Данилин — о голе с углового в ворота «Урала»

Полузащитник «Торпедо» Кирилл Данилин высказался о своём голе в ворота «Урала» прямым ударом с углового. Это взятие ворот принесло автозаводцам победу в матче 5-го тура Лиги Pari (1:0).

«Конечно, не обошлось без доли везения. Но перед матчем тренер говорил подавать на дальнюю штангу или вообще крутить мяч в ворота. Вот, так и получилось. С моей позиции я прямо видел эту траекторию. Сразу почувствовал облегчение, это был тяжёлый матч. Мы каждый день отрабатываем стандарты, но прямо такое не натренируешь. Есть доля везения, такое может случиться один раз за всю жизнь.

С Селиховым об этом голе не общались. Мы и не знакомы с ним. Понятно, что такие голы — всегда не без доли ошибки вратаря. Но если посмотреть, траектория получилась сумасшедшая», — сказал Данилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.