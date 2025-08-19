Скидки
Шпилевский прокомментировал победу «Пари НН» в матче 5-го тура РПЛ с «Динамо» Мх

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский прокомментировал победу своей команды в матче 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (2:0).

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
18 августа 2025, понедельник. 20:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
2 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Босельи – 15'     2:0 Олусегун – 41'    

— Конечно же, мы довольны тремя очками. Думаю, что мы в предыдущих матчах победы заслуживали больше, чем в игре с махачкалинским «Динамо». Однако в плане самоотдачи команда продемонстрировала фантастический характер.

Не очень доволен содержанием игры, но победа есть победа. Думаю, что по ходу сезона мы заслужили больше, чем добытые три очка на данный момент. Так что принимаем результат, как будто нам вернулся должок. Поздравляю всех с победой, все — молодцы, теперь нам нужно восстанавливаться. Впереди нас ждут гастроли по столицам России, матчи с топ-командами. Будем стараться максимально подготовиться к этим играм. Махачкалинскому «Динамо» удачи, хорошо добраться домой.

— Насколько было важно для команды не пропустить?
— Матчи выигрываются на мастерстве, а если говорить о том, что в долгую, то это надёжная игра в обороне. Это не значит, что мы должны защищаться, играть пассивно. Наоборот, все футболисты должны чувствовать ответственность, действовать активно и отодвигать игру от своих ворот. Наш стиль — это активный стиль. Игра на ноль важна не только для Никиты Медведева, но и для всей команды, — приводит слова Шпилевского официальный сайт клуба.

