Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Балтика — ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Айнтрахт — Вердер: во сколько начало матча 1-го тура Бундеслиги 2025/2026, где смотреть прямую трансляцию

«Айнтрахт» — «Вердер»: во сколько начало матча Бундеслиги, где смотреть прямую трансляцию
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 23 августа, состоится матч 1-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встретятся франкфуртский «Айнтрахт» и бременский «Вердер». Игра пройдёт на стадионе «Франкфурт Арена». Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Права на трансляцию матча немецкой Бундеслиги «Айнтрахт» — «Вердер» в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Германия — Бундеслига . 1-й тур
23 августа 2025, суббота. 16:30 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Окончен
4 : 1
Вердер
Бремен
1:0 Узун – 22'     2:0 Баойя – 25'     3:0 Баойя – 47'     3:1 Нджинма – 48'     4:1 Кнауфф – 70'    

В минувшем сезоне команды встречались дважды. В 11-м туре Бундеслиги «Айнтрахт» одержал победу со счётом 1:0. В 28-м туре чемпионата Германии бременский клуб обыграл франкфуртскую команду со счётом 2:0.

По итогам минувшего сезона чемпионата Германии «Айнтрахт» набрал 60 очков в 34 турах и занял третье место. «Вердер» заработал 51 очко и расположился на восьмой строчке.

Календарь Бундеслиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Официально
«Айнтрахт» объявил о трансфере Рицу Доана из «Фрайбурга»

Самые большие стадионы мира:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android