«Айнтрахт» — «Вердер»: во сколько начало матча Бундеслиги, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 23 августа, состоится матч 1-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встретятся франкфуртский «Айнтрахт» и бременский «Вердер». Игра пройдёт на стадионе «Франкфурт Арена». Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 по московскому времени.
В минувшем сезоне команды встречались дважды. В 11-м туре Бундеслиги «Айнтрахт» одержал победу со счётом 1:0. В 28-м туре чемпионата Германии бременский клуб обыграл франкфуртскую команду со счётом 2:0.
По итогам минувшего сезона чемпионата Германии «Айнтрахт» набрал 60 очков в 34 турах и занял третье место. «Вердер» заработал 51 очко и расположился на восьмой строчке.
