Червиченко: Антон Миранчук — футболист на списание, это рисковая история для «Динамо»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о возможном переходе полузащитника сборной России и швейцарского «Сьона» Антона Миранчука в московское «Динамо».

«Для чего Антон Миранчук «Динамо»? Возможно, для завязки игры, потому что у «Динамо» не получается игра впереди. Вроде бы есть моменты и опасность у ворот соперника, но не хватает футболиста под нападающим, как Миранчук. Однако я бы всё равно искал бы какой-то молодой талант, ведь Миранчук — рисковая история и футболист на списание. Он поиграет год-полтора и закончит. В голове Антон всё равно ментально будет держать, что понижает свой уровень. До этого выступал в Европе, а сейчас будет в «Динамо», которое ни за что не борется», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.