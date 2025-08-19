«Это смешно, господа». Олег Романцев — о возможной отставке Сергея Семака из «Зенита»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев высказался о возглавляющем санкт-петербургский «Зенит» Сергее Семаке. Напомним, в прошлом сезоне сине-бело-голубые не смогли выиграть чемпионат России, заняв второе место. До этого «Зенит» шесть лет подряд побеждал в РПЛ.

«Его вообще грех трогать — шесть лет подряд выигрывал чемпионат. А теперь, пока ещё команда не разбежалась, его уже отправляют в отставку. Но это смешно, господа, просто смешно. Надеюсь, что Семак также смеётся над ними», — приводит слова Романцева «Московский комсомолец».

По состоянию на сегодняшний день в чемпионате России лидирует московский «Локомотив». Железнодорожники набрали 13 очков по результатам пяти проведённых встреч. Второе место в турнирной таблице занимает «Краснодар», тройку лидеров замыкает ЦСКА. «Зенит» — девятый. «Сочи» и «Пари НН» расположились на последних местах. Действующий победитель Российской Премьер-Лиги — «Краснодар».