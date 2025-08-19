Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это смешно, господа». Олег Романцев — о возможной отставке Сергея Семака из «Зенита»

«Это смешно, господа». Олег Романцев — о возможной отставке Сергея Семака из «Зенита»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев высказался о возглавляющем санкт-петербургский «Зенит» Сергее Семаке. Напомним, в прошлом сезоне сине-бело-голубые не смогли выиграть чемпионат России, заняв второе место. До этого «Зенит» шесть лет подряд побеждал в РПЛ.

«Его вообще грех трогать — шесть лет подряд выигрывал чемпионат. А теперь, пока ещё команда не разбежалась, его уже отправляют в отставку. Но это смешно, господа, просто смешно. Надеюсь, что Семак также смеётся над ними», — приводит слова Романцева «Московский комсомолец».

По состоянию на сегодняшний день в чемпионате России лидирует московский «Локомотив». Железнодорожники набрали 13 очков по результатам пяти проведённых встреч. Второе место в турнирной таблице занимает «Краснодар», тройку лидеров замыкает ЦСКА. «Зенит» — девятый. «Сочи» и «Пари НН» расположились на последних местах. Действующий победитель Российской Премьер-Лиги — «Краснодар».

Материалы по теме
«Что ты выпендриваешься?» Романцев раскритиковал Барко за пенальти в матче с «Зенитом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android