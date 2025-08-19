Скидки
Ольга Смородская ответила на вопрос о возможном чемпионстве «Локомотива» в этом сезоне РПЛ

Комментарии

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская ответила на вопрос о возможном чемпионстве железнодорожников по итогам этого сезона Мир Российской Премьер-Лиги. Напомним, после пяти сыгранных матчей в чемпионате России «Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 13 очков.

«Сейчас невозможно оценить перспективы «Локомотива» в этом сезоне, так как прошло слишком мало времени. Пять туров — это ничто. Но пока «Локомотив» выглядит хорошо. Дело не только в стабильности, но и в искусстве игры в футбол — как у них это будет получаться дальше», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

