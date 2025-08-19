Полузащитник «Торпедо» Данилин объяснил неудачный старт команды в Лиге Pari

Полузащитник «Торпедо» Кирилл Данилин высказался о неудачном старте своей команды в новом сезоне Лиги Pari (Первой лиге). Автозаводцы набрали четыре очка в пяти матчах и занимают 13-е место в турнирной таблице.

«Такое бывает. Роль удачи, фарта тоже есть, но её надо заслужить. Во всех четырёх играх мы были точно не хуже своих соперников, и рано или поздно нас должно было прорвать. Вот и прорвало в матче с «Уралом».

Контроль игры был за нами. Да, может, «Урал» чаще владел мячом, но больше острых голевых моментов было у нас. А после моего гола начали играть по счёту. Понятно, что после четырёх матчей без побед это очень нервно — стали защищать результат. «Урал» этим воспользовался, прямо насел на наши ворота. Выпустили Каштанова, и пошёл навал. Но не сказал бы, что было много опасных моментов, у нас — побольше», — сказал Данилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.