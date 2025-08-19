Тренер «Торпедо»: в игре с «Уралом» мы немного включили «Атлетико» Мадрид

Исполняющий обязанности главного тренера «Торпедо» Павел Кирильчик высказался об игре своей команды в концовке матча 5-го тура Лиги Pari с «Уралом» (1:0).
— «Торпедо» сегодня заканчивало матч, выпустив на поле практически всех номинальных защитников. Была ли это часть вашего плана на последние 15 минут, и как получилось его реализовать?
— Этот план был только внутри нашего тренерского штаба. Мы не успели проработать этот вариант. Но в прошлом году, если вы помните, мы заканчивали матчи против «Сочи» и «Балтики» по схеме 5-4-1. Я поблагодарил ребят и сказал, что мы немного включили сегодня «Атлетико» Мадрид. Я бы даже сказал, было 7-3. Хотя я кричал, чтобы они выдвигались. Но план был такой, — приводит слова Кирильчика официальный сайт клуба.
ЦСКА объявил о трансфере Рамиро Ди Лусиано Официально
