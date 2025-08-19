Скидки
Тренер «Торпедо»: в игре с «Уралом» мы немного включили «Атлетико» Мадрид

Тренер «Торпедо»: в игре с «Уралом» мы немного включили «Атлетико» Мадрид
Аудио-версия:
Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера «Торпедо» Павел Кирильчик высказался об игре своей команды в концовке матча 5-го тура Лиги Pari с «Уралом» (1:0).

Россия — Лига PARI . 5-й тур
18 августа 2025, понедельник. 19:30 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
1 : 0
Урал
Екатеринбург
1:0 Данилин – 51'    

— «Торпедо» сегодня заканчивало матч, выпустив на поле практически всех номинальных защитников. Была ли это часть вашего плана на последние 15 минут, и как получилось его реализовать?
— Этот план был только внутри нашего тренерского штаба. Мы не успели проработать этот вариант. Но в прошлом году, если вы помните, мы заканчивали матчи против «Сочи» и «Балтики» по схеме 5-4-1. Я поблагодарил ребят и сказал, что мы немного включили сегодня «Атлетико» Мадрид. Я бы даже сказал, было 7-3. Хотя я кричал, чтобы они выдвигались. Но план был такой, — приводит слова Кирильчика официальный сайт клуба.

