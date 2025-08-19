«Башакшехир» оплатил трансфер Файзуллаева. Игрок будет заявлен на ближайший матч

Полузащитник Аббосбек Файзуллаев будет заявлен за «Башакшехир» на ближайшую игру в Лиге конференций. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Турецкий клуб успешно оплатил большую часть контракта, ЦСКА отправил туркам международный трансферный сертификат.

Напомним, ранее стало известно, что «Башакшехир» испытывает проблемы с переводом денег ЦСКА за трансфер Файзуллаева. Представитель клуба сообщал, что проблема заключается именно в переводе средств, а не в их недостатке.

Аббосбек выступал за армейцев с августа 2023 года. По данным СМИ, сумма трансфера атакующего полузащитника в «Истанбул Башакшехир» составила € 7,5 млн.