Калуга — Амкал. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Спартак» объявил о трансфере Самошникова из «Локомотива»

«Спартак» объявил о трансфере Самошникова из «Локомотива»
Московский «Спартак» на своём официальном сайте объявил о трансфере защитника Ильи Самошникова из «Локомотива». Стороны подписали контракт сроком на три года с возможностью пролонгации ещё на один сезон. Самошников будет выступать за «Спартак» под 14-м номером.

Фото: ФК Спартак

Ранее источники «Чемпионата» сообщали, что красно-белые предложили за трансфер 27-летнего крайнего защитника 350 млн рублей, а с учётом бонусов сумма может вырасти до 450 млн рублей. «Локомотив» устроило данное предложение. Усиление флангов обороны, по данным СМИ, было одной из ключевых задач «Спартака» на летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Самошников принял участие в двух матчах во всех турнирах, не записав на свой счёт результативных действий. Трудовое соглашение футболиста с «Локомотивом» было рассчитано до лета 2027 года.

