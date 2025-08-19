Скидки
Игрок «Торпедо» Данилин: хотелось подольше поработать с Кононовым, но всё шло к его уходу

Полузащитник «Торпедо» Кирилл Данилин высказался об увольнении Олега Кононова с поста главного тренера автозаводской команды.

«Я в команде не так долго, но будто всё шло к его уходу. Хотя я всё равно этого не ожидал, хотелось поработать подольше. Но весь тренерский штаб остался, и мы пока не знаем, что будет дальше. Очевидно, что в матче с «Уралом» бились за весь тренерский штаб и за Олега Георгиевича.

Кирильчик эмоциональнее Кононова, но сейчас и требования, и тактика — те же. Поэтому для нас мало что изменилось. Павел Васильевич взбодрил команду, замотивировал, но я бы не сказал, что есть глобальные изменения в игре или в тренировочном процессе. Ничего не изменилось»», — сказал Данилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Полузащитник «Торпедо» Данилин объяснил неудачный старт команды в Лиге Pari
