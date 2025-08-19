Скидки
Калуга — Амкал. Прямая трансляция
17:00 Мск
Ольга Смородская: Батракову рано ехать в Европу, ничего хорошего не будет

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мыслями о будущем полузащитника железнодорожников Алексея Батракова. Ранее сообщалось об интересе «Манчестер Сити» к футболисту.

«Батракову рано ехать в Европу. Пусть учит языки, совершенствуется в мастерстве — рано! И следующим летом — тоже. Не будет ничего хорошо, особенно если Алексей не будет знать языка в абсолютно новой для себя среде. Батракову нужно ставить себе задачи выучить язык, отработать футбольные элементы, которые сейчас получаются не очень хорошо или не всегда. Когда он это выполнит, тогда и пора ехать в Европу», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Всего в этом сезоне у Батракова восемь голов, шесть из которых — в Мир РПЛ (дубль «Краснодару», гол «Пари НН» и хет-трик «Спартаку»), а также два — в Кубке России (по голу ЦСКА и «Балтике»). Хавбек не отметился голом только в матче 1-го тура РПЛ с «Сочи» (3:0).

