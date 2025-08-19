«Надеюсь, у них всё будет в порядке». Олег Романцев — о Карпине и «Динамо»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев высказался о московском «Динамо» и главном тренере бело-голубых Валерии Карпине. Напомним, российский специалист возглавил «Динамо» этим летом. Прежде он работал в «Ростове». После пяти туров бело-голубые занимают 12-е место в турнирной таблице.

«Динамо» ещё не полностью сформировалось, ещё строится, на мой взгляд. Постепенно. Я всегда говорил, что с первого года нельзя требовать от команды сразу чемпионство, потому что надо разобраться, какое наследие досталось тренеру. С Валерием Георгиевичем, я думаю, не зря они на три года заключили договор.

Господин Степашин, к которому я с огромнейшим уважением отношусь, ну и Валерий Георгиевич, которого я искренне люблю как футболиста и как человека, знают, что делают. Надеюсь, у них всё будет в порядке», — приводит слова Романцева «Московским комсомолец».

По состоянию на сегодняшний день в чемпионате России лидирует московский «Локомотив». Железнодорожники набрали 13 очков по результатам пяти проведённых встреч. Второе место в турнирной таблице занимает «Краснодар», тройку лидеров замыкает ЦСКА. Действующий победитель Российской Премьер-Лиги — «Краснодар».