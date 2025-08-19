Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Калуга — Амкал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник «Торпедо» Данилин: в команде никто не думает о судебном деле Соболева

Полузащитник «Торпедо» Данилин: в команде никто не думает о судебном деле Соболева
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Торпедо» Кирилл Данилин рассказал, влияют ли как-то на команду проблемы с законом у акционера клуба Леонида Соболева.

— Не чувствуется нервозности в связи с судебным делом акционера клуба?
— Нет, об этом в «Торпедо» никто не говорит и не думает. Мы просто ждём и делаем свою работу. В данной ситуации мы совершенно ничего не можем сделать, поэтому никуда не лезем, — сказал Данилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

На прошлой неделе стало известно, что суд продлил арест совладельца «Торпедо» Леонида Соболева и бывшего генерального директора автозаводцев Валерия Скородумова на три месяца. В июне после появления информации о возможном взяточничестве со стороны руководителей московского клуба функционер вместе с генеральным директором клуба Валерием Скородумовым был заключён под стражу. Также его отстранили от футбольной деятельности.

Материалы по теме
Игрок «Торпедо» Данилин: хотелось подольше поработать с Кононовым, но всё шло к его уходу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android