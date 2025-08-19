Полузащитник «Торпедо» Данилин: в команде никто не думает о судебном деле Соболева

Полузащитник «Торпедо» Кирилл Данилин рассказал, влияют ли как-то на команду проблемы с законом у акционера клуба Леонида Соболева.

— Не чувствуется нервозности в связи с судебным делом акционера клуба?

— Нет, об этом в «Торпедо» никто не говорит и не думает. Мы просто ждём и делаем свою работу. В данной ситуации мы совершенно ничего не можем сделать, поэтому никуда не лезем, — сказал Данилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

На прошлой неделе стало известно, что суд продлил арест совладельца «Торпедо» Леонида Соболева и бывшего генерального директора автозаводцев Валерия Скородумова на три месяца. В июне после появления информации о возможном взяточничестве со стороны руководителей московского клуба функционер вместе с генеральным директором клуба Валерием Скородумовым был заключён под стражу. Также его отстранили от футбольной деятельности.