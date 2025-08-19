Смородская: половина — травмированы, другие играют безобразно. Что Карпин может сделать?

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о причинах неудач московского «Динамо» на старте нынешнего сезона. После пяти туров Мир Российской Премьер-Лиги команда Валерия Карпина набрала пять очков и занимает 11-е место.

«Причин неудач «Динамо» на старте нового сезона очень много, и далеко не все зависят от Карпина. Последняя игра с ЦСКА, первый тайм: бразилец отдаёт пас чужому около штрафной! В чём тут виноват Карпин? У него половина игроков травмированы, а остальные играют безобразно. Что может сделать Карпин? Второй тайм с ЦСКА, когда Валерий Георгиевич сделал правильные замены, как раз показал, что «Динамо» может бороться. Если встряхнётся и пойдёт плугом на соперника. Карпин не переоценён, он отличный тренер. Но отдавать передачи за своих футболистов он не может», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

