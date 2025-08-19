Скидки
Моуринью назвал Месси футболистом, который больше всех помог ему в развитии как тренеру

Моуринью назвал Месси футболистом, который больше всех помог ему в развитии как тренеру
Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью ответил на вопрос об игроке, который больше всех помог ему в развитии как специалисту.

«Месси. Почему? Потому что каждый раз, когда мы играли против него, он заставлял меня много думать», — сказал Моуринью в интервью Sporty Net.

Португальский специалист занимал должность главного тренера мадридского «Реала» с 2010 по 2013 год. Месси находился в системе «Барселоны» с 2000 по 2021 год. В составе основной команды каталонского клуба нападающий принял участие в 778 матчах во всех турнирах, в которых аргентинец отметился 672 голами и 303 результативными передачами.

