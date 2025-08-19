Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

226-сантиметровый экс-игрок НБА стал самым высоким футболистом, выступившим в Кубке России

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и ряда российских клубов Павел Подкользин сыгравший в составе медийного клуба «Амкал», стал самым высоким футболистом в истории Фонбет Кубка России.

226-сантиметровый Подкользин вошёл в стартовый состав «Амкала» на матч второго раунда Пути регионов с «Калугой». Экс-баскетболисту 40 лет.

Права на видеоролик принадлежат РФС. Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Амкала».

Ранее рекорд по росту в Кубке России принадлежал Никите Моргунову и Даниилу Гавиловскому (оба по 204 см). В «Амкале» также сообщили о намерении выпустить в матче самых возрастного, самого юного и самого быстрого игроков в истории турнира.

Встреча второго раунда Пути регионов Кубка России между «Амкалом» и «Калугой» проходит в эти минуты в Калуге. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.