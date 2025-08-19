Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Калуга — Амкал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Данилин: цель «Торпедо» – оказаться как можно выше, а лучше – выиграть чемпионат

Данилин: цель «Торпедо» – оказаться как можно выше, а лучше – выиграть чемпионат
Комментарии

Полузащитник «Торпедо» Кирилл Данилин высказался о турнирных амбициях своей команды. Автозаводцы набрали четыре очка в пяти стартовых матчах Лиги Pari и занимают 13-е место в турнирной таблице.

«Мы уверены, что наберём свои очки. Чемпионат – это игра вдолгую, время есть. А после зимы всё меняется, чемпионат становится совершенно другим. Просто нужно набирать свои очки.

Странно быть футболистом и не хотеть выступать в Премьер-Лиге. Это нормально: плох тот солдат, который не хочет стать генералом! Цель «Торпедо» – оказаться как можно выше, а лучше – выиграть чемпионат, выйти в Премьер-Лигу. А что будет дальше, жизнь покажет», — сказал Данилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
Игрок «Торпедо» Данилин: хотелось подольше поработать с Кононовым, но всё шло к его уходу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android