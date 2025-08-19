Данилин: цель «Торпедо» – оказаться как можно выше, а лучше – выиграть чемпионат

Полузащитник «Торпедо» Кирилл Данилин высказался о турнирных амбициях своей команды. Автозаводцы набрали четыре очка в пяти стартовых матчах Лиги Pari и занимают 13-е место в турнирной таблице.

«Мы уверены, что наберём свои очки. Чемпионат – это игра вдолгую, время есть. А после зимы всё меняется, чемпионат становится совершенно другим. Просто нужно набирать свои очки.

Странно быть футболистом и не хотеть выступать в Премьер-Лиге. Это нормально: плох тот солдат, который не хочет стать генералом! Цель «Торпедо» – оказаться как можно выше, а лучше – выиграть чемпионат, выйти в Премьер-Лигу. А что будет дальше, жизнь покажет», — сказал Данилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.