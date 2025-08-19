Скидки
Калуга — Амкал. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Футбол Новости

14-летний Гончаров из «Амкала» стал самым молодым футболистом в истории Кубка России

Полузащитник Василий Гончаров, вышедший на поле в стартовом составе медийного клуба «Амкал» в матче с «Калугой», стал самым молодым футболистом в истории Фонбет Кубка России.

Гончаров (на фото справа) родился 31 декабря 2014 года, на момент матча с «Калугой» во втором раунде Пути регионов Кубка России ему исполнилось 14 лет 8 месяцев и 19 дней. Ранее рекорд принадлежал Роману Сафонову, который в 2024 году сыграл за «Кубань» в возрасте 14 лет 8 месяцев и 27 дней.

Встреча второго раунда Пути регионов Кубка России между «Амкалом» и «Калугой» проходит в эти минуты в Калуге. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

